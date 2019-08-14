Muğla'da "drift" yapan sürücüye 8 bin 862 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde aracıyla "drift" yapan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüye 8 bin 862 lira ceza kesildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir sürücünün Çıldır ve Kemeraltı mahallelerinde alkollü araç kullandığı ve "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, durdurdukları 46 BZ 616 plakalı aracın sürücüsüne 8 bin 862 lira ceza uyguladı. Trafikten iki yıl süreyle men edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

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