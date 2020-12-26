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Aktüel Muğla'da depodan hırsızlık iddiası
Aktüel

Muğla'da depodan hırsızlık iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:01:32 -
Muğla'da depodan hırsızlık iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartın deposunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Foça Mahallesi 1040 Sokak'taki apartın deposundan LCD televizyon, laptop ve araç ara kablosunun çalınması üzerine, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin ardından şüpheliler N.B. ve O.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

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