  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:48:41 -
Muğla'da çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fettah İlboğa'nın kullandığı 48 U 1608 plakalı çöp kamyonu, Bodrum-Milas kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü İlboğa ile kamyondaki Hakan Yaşar yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek taraflı trafik akışının sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı