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Aktüel

Muğla'da çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:07:07 -
Muğla'da çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Dağbelen Mahallesi'nde iki grup arasında iddiaya göre, tüfekle havaya ateş edilmesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine sopalarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yaralanan İ.M, A.K. ve M.Y, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralananlardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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