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Aktüel Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Aktüel

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:24:09 -
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.

Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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