Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.
Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.