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Gündem Muğla'da çatışma! 1 polis şehit oldu
Gündem

Muğla'da çatışma! 1 polis şehit oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 20:14:00 -
Muğla'da çatışma! 1 polis şehit oldu

Muğla-Bodrum'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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