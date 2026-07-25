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Yerel Muğla'da bir orman yangını daha
Yerel

Muğla'da bir orman yangını daha

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Muğla'da bir orman yangını daha

Muğla'da geçtiğimi günlerde yaşanan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından bir kötü haber daha geldi.

Bölgeden gelen acil ihbarlar sonrasında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve ilgili kurumlar kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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