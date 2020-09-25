Muğla'da bir kişi tahliyesinden 3 gün sonra yine "tehdit ve taciz" suçlamasıyla tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişi cezaevinden çıktıktan üç gün sonra, genç kıza tehdit ve tacizlere devam ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı.

T.Ç. (21), cezaevinden üç gün önce tahliye edilen N.Ş'nin gönderdiği mesajlarla tehdit ve tacizlerine devam ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine gözaltına alınan N.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce 22 Temmuz'da tutuklanan N.Ş, üç gün önce görülen duruşmada, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ayrıca elektronik kelepçe de takılan N.Ş'nin, T. Ç.'ye 200 metreden daha fazla yaklaşmamasına karar verilmişti.



