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Aktüel Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı
Aktüel

Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:50:44 -
Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan heykel, Marmaris Müzesinde koruma altında tutuluyor.

Bozburun Mahallesi açıklarında Bodrumlu denizcilerin ağına takılan bronz heykel, durumdan haberdar edilen ekipler tarafından Marmaris Müzesine getirildi.

Burada nemli bir ortamda koruma altına alınan heykelin, önümüzdeki günlerde temizlik çalışmasının yapılacağı bildirildi.

Heykelin bulunda Marmaris açıklarında da önümüzdeki dönemde sualtı çalışmalarının yapılabileceği öğrenildi.

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