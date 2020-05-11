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Ekonomi

Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:36:04 -
Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.


Menteşe’de açılan AVM’deki çok sayıda mağazanın kapalı olduğu gözlendi. Bazı mağazalardan ise az sayıda vatandaş alışveriş yaptı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça AVM’lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

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