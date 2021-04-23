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Gündem Muğla’da aranıyordu Konya’da yakalandı
Gündem

Muğla’da aranıyordu Konya’da yakalandı

Muğla'da Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan şüpheli Konya'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 15:22:00 -
Muğla’da aranıyordu Konya’da yakalandı

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde araç, motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla Konya'nın Karapınar ilçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Oğuzhan A'nın (20) Karapınar'daki bir akrabasının yanına geldiğine dair bilgiyi değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kaldığı eve operasyon düzenledi.

Şüpheli, Marmaris'ten çaldığı motosiklet ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Oğuzhan A. hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirtildi.

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