Muğla’da aranıyordu Konya’da yakalandı
Muğla'da Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan şüpheli Konya'da yakalandı.
Muğla'nın Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde araç, motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla Konya'nın Karapınar ilçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.
Oğuzhan A'nın (20) Karapınar'daki bir akrabasının yanına geldiğine dair bilgiyi değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kaldığı eve operasyon düzenledi.
Şüpheli, Marmaris'ten çaldığı motosiklet ile yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Oğuzhan A. hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirtildi.