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Muğla'da alev alan otomobilden sağ çıktılar

Fethiye-Ölüdeniz yolunda duvara ve refüje çarparak alev alan araçtan çıkan 3 kişiden biri hafif yaralanması sebebiyle hastanede tedavi altına alındı

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:22
Muğla'da alev alan otomobilden sağ çıktılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonrası alev alan otomobilde bulunan 3 kişiden biri yaralandı.

Özgür T. (31) idaresindeki 42 ALR 11 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Ovacık Rampası Kavşağı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek önce duvara, daha sonra refüje çarparak durabildi.

Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilden Özgür T, Onurcan K. ile bir çocuk indi. Aracın yanından uzaklaşan Özgür T. ve arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada hafif yaralanan Onurcan K, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özgür T. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:22
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