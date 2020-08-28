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Aktüel Muğla'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Aktüel

Muğla'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:21:55 -
Muğla'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi

MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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