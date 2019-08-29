Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Bozalan ve Gürceyiz mahallelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bozalan Geren mevkisinde 35, Gürceyiz Ahmetler Barajı yolunda ise park halindeki bir kamyonet ve çevresindeki 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerinin operasyonlarda yaptığı aramalarda ise 1 şişme bot, tekne motoru, bot şişirme pompası ve 40 litre benzin ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 43'ünün Suriye, 16'sının Filistin, 1'inin de Irak uyruklu olduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlerin, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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