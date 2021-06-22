  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklama
Yahudi yerleşimciler yurtlarından zorla çıkardıkları Filistinlilere saldırdı!
Türkiye'nin o bölgesinde 'beyaz altın' fışkırıyor!
Sağlık Bakanı Koca, günün aşı raporunu açıkladı
Gündem Muğla'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem
Gündem

Muğla'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 01:27:00 - 2021-06-22 01:44:57
Muğla'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Olumsuz ihbar yapılmadı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay