Muğla'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Olumsuz ihbar yapılmadı
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.