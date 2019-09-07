Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı07 Eylül 2019 Cumartesi 19:08
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Emecik mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye, Irak, Mısır ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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