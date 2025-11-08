  • İSTANBUL
Yerel Muğla'da 28 bin 896 şişe kaçak içki ele geçirildi
Yerel

Muğla'da 28 bin 896 şişe kaçak içki ele geçirildi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muğla'da 28 bin 896 şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan toplam 28 bin 896 şişe gümrük kaçağı votka ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

 

ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI BÜYÜK OPERASYON

Yürütülen çalışmalar neticesinde Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin miktarı dikkat çekti.

Ele geçirilenler arasında:

  • 28 bin 896 şişe (toplam 1155 litre) gümrük kaçağı votka

  • 40 litre etil alkol

  • 3 litre sahte içki

  • 2 şişe kaçak içki

  • 7 şişe anason yağı

 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Piyasaya sürülmesi engellenen binlerce şişe kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan malzemelerle ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KOM ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

