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Aktüel Muğla'da 13 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

Muğla'da 13 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:26:16 -
Muğla'da 13 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 13 ayrı suçtan 5 yıldır aranan S.B'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde sahte kimlik kullanan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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