Muğla'da 13 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 13 ayrı suçtan 5 yıldır aranan S.B'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde sahte kimlik kullanan şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.