Muğla yerel seçim sonuçları 2019 | Muğla ve ilçelerinde yerel seçim sonuçları - Cumur ittifakı milet ittifakı oy oranları

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak.

Muğla ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

Muğla büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı),

İYİ Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Osman Gürün (Millet İttifakı),

Saadet Partisi Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Turhan Tutumlu,

HDP Muğla Büyükşehir belediye başkan adayları Dilek Dobracalı – Mehmet Polat

Vatan Partisi Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Günal Dal oldu.

Muğla AK Parti ilçe belediye başkan adayları

Menteşe: Av. Gültekin Akça, Yatağan: Mustafa Toksöz, Kavaklıdere: Mehmet Demir, Milas: Barış Saylak, Bodrum: Dr. Tahir Ateş, Ula: İsmail Akkaya, Marmaris: Serkan Yazıcı, Datça: Dr. Feyzullah Gülada (İttifak MHP adayı), Köyceğiz: Kamil Ceylan, Ortaca: Av. Recep Güneş (İttifak MHP adayı), Dalaman: Muhammet Karakuş, Fethiye: Muhittin Kayabaş ve Seydikemer: Yakup Otgöz oldu.

CHP Muğla ilçe belediye başkan adayları

MUĞLA DALAMAN MUHAMMET ŞAŞMAZ

MUĞLA DATÇA GÜRSEL UÇAR

MUĞLA KAVAKLIDERE KENAN AY

MUĞLA MENTEŞE BAHATTİN GÜMÜŞ

MUĞLA MİLAS MUHAMMET TOKAT

MUĞLA ULA ÜMİT KARAASLAN

MUĞLA BODRUM MUSTAFA SARUHAN

2014 Muğla yerel seçim sonuçları

CHP adayı Osman Gürün % 49

AK Parti adayı Mansur Harmandar % 28

MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18

Bodrum 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

MHP % 36

AK Parti % 8

HDP % 3

Dalaman 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

AK Parti % 32

MHP % 32

HDP % 1

Datça 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 46

AK Parti % 35

MHP % 13

HDP % 2

Fethiye 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 33

CHP % 28

AK parti % 27

MHP % 7

Muğla seçmen sayısı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen bilgiye göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Muğla’da toplam 2 bin 244 sandıkta 724 bin 911 seçmen oy kullanmıştı. Muğla’nın ilçe verileri değerlendirildiğinde ise, Bodrum’da 375 sandıkta 130 bin 972 kişi , Dalaman’da 91 sandıkta 28 bin 543 kişi, Datça’da 57 sandıkta 18 bin 421, Fethiye’de 332 sandıkta 114 bin 34 kişi, Kavaklıdere’de 28 sandıkta 8 bin 252, Köyceğiz’de 89 sandıkta 27 bin 400 kişi, Marmaris’te 197 sandıkta 68 bin 498, Menteşe’de 256 sandıkta 82 bin 484 kişi, 357 sandıkta Milas’ta 108 bin 154, Ortaca’da 111 sandıkta 36 bin 666, Seydikemer’de 156 sandıkta 45 bin 938, Ula’da 71 sandıkta 20 bin 214 ve Yatağan’da ise 124 sandıkta 35 bin 335 kişi oy kullanmıştı. 100 binin üzerinde seçmeni bulunan Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinin seçmen sayısı toplamı 353 bin 160 seçmen yer almıştı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.