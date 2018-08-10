Muğla ve Muş'ta 64 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekibi, bir grubun fiber tekneden yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Bodrum'un Karaada açığına hareket etti.

Ekipler, teknedeki Suriye ve Filistin uyruklu 26 kişiyi kurtardı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muş'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol, emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirildi.

Devriye sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen bir minibüsteki 27 Afganistan, 6 Bangladeş ve 5 Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan şoför, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Minibüse ise el konuldu.