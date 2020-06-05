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Aktüel

Muğla ve İzmir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:22:06 -
Muğla ve İzmir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla ve İzmir'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 6 silah, kesici ve delici alet ile çok sayıda suç delilleri ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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