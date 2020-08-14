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Aktüel

Muğla Valisi Tavlı'dan ildeki havalimanlarında koronavirüs denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:05:08 -
Muğla Valisi Tavlı'dan ildeki havalimanlarında koronavirüs denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Dalaman ile Milas-Bodrum Havalimanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Vali Tavlı, yurt dışından uçuşların başlamasıyla her iki havalimanında alınan tedbirleri inceledi. Termal kamera sistemlerini ve havalimanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını kontrol eden Tavlı, gazetecilere, Muğla'nın Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Vali Tavlı, Muğla’ya gelen misafirlere "en iyi" hizmeti vermek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Ukrayna, İngiltere, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden uçuşların başladığını hatırlatan Tavlı, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca belirtilen kuralları havalimanlarımızda harfiyen uygulamaya koyuyoruz. Gerek hava yolu ile seyahat eden misafirlerimizin gerekse sektörde hizmet veren tüm çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasına yönelik alınan tedbirler harfiyen uygulanıyor. Alınan önlemlere uyarak ülkemize tatil yapmak için gelen misafirlerimize güvenli hizmet sunarak ülkelerine sağlıklı bir şekilde dönüşlerini planlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybika ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ili ziyaret ettiğini belirten Tavlı, büyükelçilerin koronavirüs küresel salgınına karşı Türkiye'nin aldığı tedbirleri gözlemlediklerini, ülkelerindeki vatandaşlarını güvenli bir tatil için gönül rahatlığı içinde Türkiye’ye yönlendirdiklerini kaydetti.

Tavlı'ya, denetimlerde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile diğer yetkililer de eşlik etti.

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