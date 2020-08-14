  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:50:46 -
Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

MUĞLA (AA) - Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 12 Ağustos'ta, Bodrum ilçesi ile İzmir'de belirlenen evlere düzenlenen fuhuş operasyonda 19 kişi yakalanmış, fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Şok iddia! Bir hain daha İsrail ile imza için sıraya girdi
Dünya

Şok iddia! Bir hain daha İsrail ile imza için sıraya girdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamasının ardından Bahreyn'in sıraya girdiği iddia edildi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı