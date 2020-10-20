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Aktüel Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Aktüel

Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:35:04 -
Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına illegal şekilde çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Ortaca ve Datça ilçeleri ile İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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