0553 313 94 23

Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Muğla Köyceğiz Toparlar 559 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Muğla Köyceğiz evlerine başlandı mı? Muğla Köyceğiz konutlarının teslim tarihini araştırmakta.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:10
Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Muğla Köyceğiz Toparlar 559 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Muğla Köyceğiz evlerine başlandı mı? Muğla Köyceğiz konutlarının teslim tarihini araştırmakta. 

Muğla Köyceğiz’de yapılacak olan TOKİ konutları başvuru şartları 

Muğla İli Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Muğla ili Köyceğiz ilçesi nüfusuna kayıtlı olması. İlçemiz Köyceğiz Toparlar mahallesinde 313 ada 1 parsel de kayıtlı 1.163.341,34 m2 lik arsa üzerinde Toplu Konut yapımı için; Muğla Köyceğiz Toparlar 559 Adet Toplu Konut Uygulaması Başvuru Bilgilendirme Formu ekte sunulmuştur.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Köyceğiz Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında; Muğla Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Muğla ili Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutları cayma

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Muğla Köyceğiz konutları oturma şekli ve konutun devri

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:10
  1. Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman başlanacak?
  2. toki Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman başlanacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkede resmen karar verildi! Başkent taşınıyor
    1. O ülkede resmen karar verildi! Başkent..
    2. Johnson'a göre AB Brexit'i "yük"..
    3. Erzurum’da doluyla karışık sağanak..
    4. İngiltere'ye bir şok daha! Ülkeyi terk..
    5. Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini..
    6. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    7. Pliskova ve Nishikori ikinci turda
    8. Grönland'da temmuzda 179 milyar ton..
    9. Dünya şampiyonu milli tekvandocunun..
    10. Kosova’da erken seçim tarihi belli oldu
    11. Erciş Belediyesi’nden kaldırım..
    12. Trafik kazasında anne yaralandı, oğlu..
    13. Binali Yıldırım Bitlis’te
    14. Erciş Belediyesi’nden 6,5milyonluk..
    15. İBB, İSMEK’e 1676 öğretmen alacak!..
    16. Otomobil takla attı, sürücü..
    17. TOKİ'den nasıl cayılır
    18. Kesim makinesi işçiyi sırtından..
    19. TOKİ konut cayma nasıl yapılır? TOKİ..
    20. Kayserispor,Emmanuel Adebayor ile 1..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü