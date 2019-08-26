Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Muğla Köyceğiz Toparlar 559 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Muğla Köyceğiz evlerine başlandı mı? Muğla Köyceğiz konutlarının teslim tarihini araştırmakta.

Muğla Köyceğiz’de yapılacak olan TOKİ konutları başvuru şartları

Muğla İli Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Muğla ili Köyceğiz ilçesi nüfusuna kayıtlı olması. İlçemiz Köyceğiz Toparlar mahallesinde 313 ada 1 parsel de kayıtlı 1.163.341,34 m2 lik arsa üzerinde Toplu Konut yapımı için; Muğla Köyceğiz Toparlar 559 Adet Toplu Konut Uygulaması Başvuru Bilgilendirme Formu ekte sunulmuştur.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Köyceğiz Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında; Muğla Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Muğla ili Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutları cayma

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Muğla Köyceğiz konutları oturma şekli ve konutun devri

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.