Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, bölgede hasar oluştu mu?

Muğla deprem can mal kaybı var mı? Son dakika deprem

Muğla Valisi Orhan Tavlı yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Depremde Valiliğimizden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir” ifadelerini paylaştı.