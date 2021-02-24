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Gündem Muğla Datça’da fay hattı nereden geçiyor? Muğla deprem risk haritası
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Muğla Datça’da fay hattı nereden geçiyor? Muğla deprem risk haritası

Son dakika AFAD deprem listesine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça depremi sonrası Datça’da fay hattı nereden geçiyor? Datça deprem risk haritası merak edilmeye başlandı. Muğla'da deprem riski en fazla olan yer neresi? İşte Muğla son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:48:00 - 2021-02-24 14:48:45
Muğla Datça’da fay hattı nereden geçiyor? Muğla deprem risk haritası

Muğla'nın en tehlikeli ve aktif fay hattı üzerinde bulunmakta. Hal böyle olunca da Muğla’da sık sık irili ufaklı deprem meydana gelmekte. İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğu açıkladı. Fay zonu üzerindeki 18 kentimiz: "Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya."

Muğla'dan Çanakkale'ye kadar tüm yerleşim yerlerinin yanında faylar var ve bunlar deprem oluşturmaya çok müsait olduğunu söyleyen Tüysüz, “Pek çok yerleşim alanı Türkiye'de fay zonunun üzerinde. Ege'de, Marmaris'te, Muğla'da depremler oluyor. Bunlar birbirinden çok bağımsız depremler. Zeminlerin jeolojik yapılarına uygun binalar yapamıyoruz.” dedi.

Muğla zemini sağlam yerler hangileri?

Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Ramazan Kartal, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “Muğla merkezin ova kısmında olan yerlerin iri çakıllı olması, yer altı suyu seviyesinin düşük seviyelerde olması, zemin açısından Muğla Menteşe’yi biraz daha avantajlı kılıyor. Burada en önemli fay olarak biz, Ula-Ören fayını görüyoruz” dedi.

muğla deprem haritası

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