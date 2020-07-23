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Aktüel

Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Arkeolog ve müze görevlilerinin eşliğinde açılan 10 mezarda, insan kemikleri ile çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:15:15 -
Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

MUĞLA (AA)- Muğla’nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı.

İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.

Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.

Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.


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