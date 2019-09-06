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Muğla CHP’de 36 üyeden savunma istendi

CHP merkez ilçe Menteşe’de 31 Mart yerel seçimlerinde başka siyasi parti adaylarını destekledikleri iddiasıyla 36 üyeden savunma istendi.

06 Eylül 2019 Cuma 10:00
Muğla CHP’de 36 üyeden savunma istendi

CHP merkez ilçe Menteşe’de 31 Mart yerel seçimlerinde başka siyasi parti adaylarını destekledikleri iddiasıyla 36 üyeden savunma istendi.


CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak imzası ile gönderilen tebligatta, “31 Mart Pazar Günü yapılan mahalli idareler genel seçimleri sürecinde partimiz tarafından Muğla ili ile Menteşe ilçesi seçim kurullarına bildirilen belediye başkanları ve meclis üyeleri adaylarımız dışında parti adaylarımıza karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak suretiyle partimiz tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı davrandığınız tespit edilmiş olmakla, bu konuda savunmanızı yazılı olarak iş bu yazımızın tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde ilçe başkanlığımıza bildirmenizi arz ederim” ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:00
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