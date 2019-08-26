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Muğla Büyükşehirden 134 bin tıbbi müdahalede bulundu

Sağlık problemleri olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek tedavilerini yapan ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri, sunduğu “Evde Bakım” Hizmeti ile vatandaşların takdirini kazanıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18
Muğla Büyükşehirden 134 bin tıbbi müdahalede bulundu

Sağlık problemleri olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek tedavilerini yapan ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri, sunduğu “Evde Bakım” Hizmeti ile vatandaşların takdirini kazanıyor.


Sağlık alanında birçok hizmeti bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sunduğu ‘Evde Bakım’ hizmeti ile vatandaşları sevindiriyor. Belediye bünyesindeki deneyimli sağlık personelleri ile vatandaşların evine misafir olan ekipler İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde pansuman, yatak yarası bakımı, serum, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetleri veriyor. Ekipler, talep doğrultusunda saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetleri de vatandaşlara sunuyor.


134 Bin tıbbi müdahale


Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret eden ekipler bu evlerde 134 bin 656 tıbbi müdahalede bulunarak 43 bin 311 genel bakım hizmeti verdi.


Ayrıca ihtiyaç durumlarında hasta nakilleri yapan Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşları evinden alarak ilgili sağlık kurumuna götürüyor ve sağlık kurumundaki işlemlerinin takibi de yapılıyor. Sağlık kuruluşunda işlemleri tamamlanan vatandaşlar tekrar evlerine ücretsiz olarak götürülüyor. Muğla genelinde 11 Hasta nakil ambulansı ile verilen nakil hizmetinden de vatandaşlar bu güne kadar 30 bin 214 kez yararlandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18
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