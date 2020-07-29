Kurban bayramının birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazı için camilere akın edecek milyonlar il ve ilçelerin namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Muğla’da bulunan vatandaşlar hem merkez de hem de tatil bölgelerinde bayram namazının kaçta kılınacağını araştırıyor. İşte, Muğla bayram namazı vakti!

Muğla bayram namazı saat kaçta? | Muğla kurban bayramı namazı saati

Muğla’da bayram namazının kaçta kılınacağı merak konusu. 31 Temmuz Cuama günü bayram namazı Muğla’da 06:42’de kılınacak.

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Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

İslam dininde aile fertleri arasında da olsa mülkiyetin şahsiliği ve dolayısıyla mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- 80.18 gram altını ya da bunun değerinde parası veya malı varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef olduğu gibi kurban kesmekle de yükümlüdür Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur.