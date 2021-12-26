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Gündem Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bottaki 14 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 10:47:00 -
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13'ü Suriye, biri Ukrayna uyruklu 14 kişiyi sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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