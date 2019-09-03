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Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali

Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte, yurt içi ve yurt dışından 7 zurna üstadı performans sergiledi

03 Eylül 2019 Salı 01:54
Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali başladı.

Kortej yürüyüşü ve sahne gösterisiyle başlayan festival için Atapark Meydanı'nda düzenlenen açılışta bir konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Uluslararası Zurnazen Festivali'nin dünyada ilk ve tek olduğunu söyledi.

Milas ilçesinde çok değerli zurna sanatçılarının yetiştiğini ifade eden Gürün, "Zurnayı düşündüğünüzde dünyada en geniş alanda çalınan enstrümandır. Zurnanın sesini duyan orada yaşayan insanlar başka bir duyguya sahip oluyor ve herkese kendi enstrümanı olarak geliyor." dedi.

Osman Gürün, Milas'taki festivalin, uluslararası boyutta yapılan ilk ve tek zurna festivali olduğunu kaydetti.

Zurna sanatçılarıyla ünlü Milas'ın Dibekdere Mahallesi'nden bir grup çocuk zurnacının gösterisiyle başlayan festival, daha sonra zurna sanatçılarının performanslarıyla devam etti.

Türkiye'nin farklı illerinden 7 zurna ustasının sahne aldığı festivalde, Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan ve Makedonya'dan 6 yabancı sanatçı da eserlerini seslendirdi.

Adeta müzik ziyafeti sunan ve sahnede renkli görüntüler sergileyen zurna ustaları, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Bugün Marmaris'teki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, 4 Eylül Çarşamba günü Menteşe'de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek festival, 5 Eylül Perşembe günü Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda sunulacak performanslarla sona erecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 01:54
  1. 5. Uluslararası Zurnazen Festivali
  2. Milas
  3. Muğla

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