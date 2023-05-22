Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran sözler! Şok olacaksınız...

Müge Anlı, 3 çocuğunu yanına alıp sırra kadem basan Yasemin Koç'un bulunduğunu duyurdu. Ünlü gazetecinin son dakika gelişmesini aktarmasının ardından anne Azime Hanım sevinç gözyaşları döktü. Eşinin Sait isimli bir adama kaçması nedeniyle sinirlenen Yusuf Bey, ondan bir an önce geri dönmesini ve isterse hukuki işlem başlatmasını istedi. Yasemin Hanım'ın "Kocam poşetle boğmaya kalktı" sözleri ise izleyenleri şaşırttı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran olay...

Müge Anlı bir son dakika gelişmesi ile yayını açtı. 8, 4 ve 1,5 yaşındaki çocuklarıyla kayıplara karışan Yasemin Koç'a ulaşan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Azime Hanım ve Yusuf Bey'e güzel gelişmeyi açıkladı. Yasemin Koç, Instagram'dan tanıştığı adamla canlı yayına görüntülü bağlandı.

Annesinin ısrarlarını kulak arkası eden Yasemin Hanım, "Gelmeyeceğim, o Yusuf orada olduğu müddetçe dönmeyeceğim" dedi.

Annesi Azime Hanım'ın "Çocuklarını alıp benim yanıma gel. Ben seni koruyacağım. O iş bittiyse bitti yavrum. Çocukların için endişe ediyorum. Yapma böyle! Bak baban da hastalandı senin yüzünden" sözlerine kayıtsız kalan Yasemin Hanım, yaptığı açıklamada "Ben mutluyum anne. Gelmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yusuf Bey'in Sait Bey'e dönerek "Sen ne cesaretle evden eşimi alıp kaçıyorsun?" diye sorması üzerine stüdyo bir anda karıştı. Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Bey öfkesini kötü kelimeler kullanarak dile getirdi. Canlı yayında hakaretler havada uçuşurken Yasemin Hanım'ın açıklaması programa damga vurdu.

Yusuf Bey, eşinin, "Senin yüzünden gittim. Sen istedin. Şiddet gördüm. Kaç kere poşetle boğmaya kalkmadın mı beni?" sözleri üzerine çileden çıktı. Öfkesine hakim olamayan Yusuf Bey, "Hukuk var, adalet var. Gidip şikayet etseydin" dedi.

Yasemin Hanım, Sait Bey'in çocuklarına iyi baktığını belirtti ve "Sağ olsun" diyerek Yusuf Bey'e göndermede bulundu.