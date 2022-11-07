Müge Anlı okuduklarına inanamadı! Yine akılalmaz olay...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Anlı'nın, cinayeti araştırılan bir erkeğin, eski eşini ihanet içerikli yazışmalarla yüzleştirmesi izleyenlere de "pes" dedirtti. Ahlakın ikinci plana atıldığı, manevi değerlerin tefessüh ettiği, "din ayrı, devlet ayrı" mantığı ile yetiştirilen insanların, hangi duruma geldiğini gözler önüne seren programda, eski eşin bir başkası ile yazışmalarının ayrıntıları Müge Anlı'yı da şok etti..

Müge Anlı'nın şok yaşadığı görüntüler, "reyting için mi, samimi şaşkınlık mı?" sorularına yok açarken, "Ben kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne arkadaşımla... Hele ki eşimle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyip ne içiyorsunuz?" tepkisi programa damga vurdu. Programda yazışmaları okunan, öldürülen kocanın eşinin gözlerinin açıldığı dikkatlerden kaçmadı ve eski eş Derya yazdıklarını kabul etti.

Müge Anlı okuduklarına inanamadı "Ben eşimle böyle konuşamam" İhanet yazışmalarıyla yüzleşince gözleri fal taşı gibi açıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Selim Yalçınkaya isimli bir erkeğin ölümü araştırıldı. Türkiye'de kısa sürede gündem olan cinayet, ekran başındakiler tarafından takip edilirken, cinayetin faillerinin araştırılması aşamasındaki soru işaretlerini gidermek adına Selim'in eski eşi Derya da, bazı gayrı ahlaki tavırları ile gündem oldu.. Öldürülen Selim'in evliliğinde ihanete uğradığı öne sürülürken, eski eşi Derya da canlı yayındaydı. Müge Anlı, Derya'ya resmi kayıtlarda da yer alan ihanet yazışmalarını gösterdi. Yazışmalardaki ayrıntılara sinirlenen Anlı, "Ben eşimle böyle konuşamam" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı, ihanet yazışmasının belgelerini Derya'ya göstererek "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ama daha sonraki ifadende kabul etmişsin. Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" dedi.

Derya'nın ise Müge Anlı'nın tepkisine cevabı "Ben eşimle her şeyi konuşabiliyordum, o da bana konuşuyordu aynı şekilde." oldu. Ancak Anlı, bu konuşmaların hiçbir şekilde yapılamayacağını açıklayarak "Ama bunlar zaten eşinle en başta konuşmaman gereken şeyler." hatırlatmasında bulundu. Derya, kendisine yönelik iddialara karşı "O öyle değil. Kendi attıklarını silmiş benim attıklarım duruyor." dedi.

Yazışmaların içeriğine vurgu yapan Anlı'nın Derya'ya "Senin kocan sana bunları yazsa hoşuna gider miydi?" sorusu üzerine Derya "Gitmez tamam da bana diyor ki şunu mu yaptın, ben de dedim evet bunu yaptım. Sinir anımla dedim." cevabını vermesi, toplumun hangi noktada olduğunu gözler önüne serdi..

"BUNLARI NASIL YAZABİLİRSİN KOCANA?"

Cumhuriyet ile kul olmaktan kurtulup, birey olunduğunu iddia eden bazı kesimlerin toplumu hangi noktaya getirdiklerini göstermesi açısından dikkat çeken programdaki ifşaat, Müge Anlı'yı da isyan ettirirken, programın sunucusu, elinde yazışmaların yer aldığı kağıtlarla birlikte "Kusura bakmayın ama bir karılığın, kocalığın, arkadaşlığın da bir sınırı vardır. İnsan kocasına bunları nasıl yazar kızım? Bunlar bütün dosyada var. Bunları nasıl yazabilirsin kocana?" ifadelerini kullandı. İlk başta yazışmaları kabul etmeyen Derya, "Ben bunu kabul etmiyorum. Ben böyle yazmadım." dedi. Sonrasında ise Derya, yazışmalarda söylediklerini savunmak için "Mesela bu konuşmada, bunu bunu yaptın mı Derya dedi, ben yapmadım dedikçe o yok böyle mi yaptın dedi. Ben de o sinir anıyla yaptım dedim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı anlatımlara değinen Anlı'yı cevaplandıran öldürülen erkeğin eski eşi, "Zaten benim adıma bir sürü fake hesap açılmış. Ben böyle bir hesap kullanmadım." karşılığını verdi.

YAZIŞMALARI OKURKEN BİR ANDA GÖZLERİ FAL TAŞI GİBİ AÇILDI

Müge Anlı'nın tekrar yazışmaları gösterip "Bunları yazdın mı, yazmadın mı?" diye sorması üzerine yazılanları okurken gözleri bir anda açılan Derya, bir süre okuduktan sonra "Ben yazdığımı kabul ederim zaten. Bunları böyle yazmadım." dedi.

Bir kez daha "Bunları sen yazdın mı yazmadın mı?" diye sorulunca, ihanetle suçlanan eski eş nihayetinde "Yazdım" diyerek gayrı ahlaki yazışmaları kabul etti.

Derya daha sonra "Ben de 19 yaşında bir kızım. O sinir anıyla... Psikolojik olarak da çöktüm." sözleriyle cevap verdi. Müge Anlı'nın "Bunları nasıl kocanla konuşabiliyorsun?" sorusuna ise Derya'nın cevabı izleyenleri tekrar pes dedirtti: "Ben onunla her şeyi konuşuyordum."