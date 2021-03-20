Müge Anlı ile 14 yıl aradan sonra yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı
14 yıl aradan sonra Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten 14 yılın ardından ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Verimli, Müge Anlı ile yolları ayırmasının perde arkadasını "Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince.. İnanın ayrılığımın gizli, kapaklı bir hikayesi yok. Çok net şekilde açıkladım" ifadeleriyle anlattı.