Müge Anlı, canlı yayında vasiyetini açıkladı

Yıllar önce mezarlıktan yer ayırttığını, kendisine bir şey olması halinde ailesinin bu işlerle uğraşmasını istemediğini söyleyen Müge Anlı, vasiyetini ilk kez canlı yayında duyurdu.

Anlı, şunları söyledi: “Gerçekten hayat çok kısa. Bana bir şey olursa buradan söylüyorum, kayda geçsin. Ben bakımevine gideceğim. Bana da oğluşum Efe baksın, kız küçük daha. Bunun vasiyetini şimdiden yapmalı. Ben öyleyim, benim mezar yerim de belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa günahı onların boynuna. Yaka kartına kadar hepsi hazır.

“Ölümü, ölüm yerini planlamamak lazımmış”

Yıllar önce mezar yerlerini ayarladığımda mezarlıklar müdürü Adem Avcı vardı. Dedi ki bana ‘Müge Hanım ben kendime mezar yeri almadım.’ Neden diye sorunca ‘Ben öldükten sonra arkamdan çoluk çocuk ne yapıyorlarsa yapsınlar, hiç umurumda değil. Son vazifelerini yerine getirsinler’ dedi. Sonra korona geldi, aradım Adem Bey’i. ‘Ne kadar haklıymışsınız’ dedim. ‘Hiçbir şeyin planını yapmamak lazımmış. En azından ölümü, ölüm yerini planlamamak lazımmış. Ben hata yaptım’ dedim.”