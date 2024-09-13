Müftünün yolunu kesen CHP’li Tanal şimdi de emniyet müdürünün yolunu kesti
Sendikalı oldukları için işten atıldıkları iddia edilen Polonez fabrikası işçilerinin yanına giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emniyet müdürünün yolunu kesmeye çalıştı. Tanal daha öncede Şanlıurfa’da müftünün yolunu keserek belediyenin işini eleştirerek rezil olmuştu.
Sergilediği rezilliklerle sık sık gündeme gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bir rezilliğe daha imza attı.
Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay esnasında CHP'li Tana emniyet müdürünün yolunu kesmeye çalışırken, görüntüler ‘Üzerine araba sürüldü’ şeklinde servis edildi.
Bu tür olaylarda şov yapmaktan öteye gidemeyen CHP’li Tanal, geçtiğimiz günlerde de Şanlıurfa’da müftünün yolunu keserek belediyenin işi hakkında hesap sormaya kalkmıştı.