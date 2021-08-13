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Gündem Müftünün çocuğu Akif, vicdana geldi!
Gündem

Müftünün çocuğu Akif, vicdana geldi!

Yıllardır AK Parti'ye saldırıp, CHP'yi iktidara taşımak isteyen müftünün çocuğu Akif Beki, Ankara’da yaşanan Altındağ provokasyonu sonrası vicdana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 09:45:00 -
Müftünün çocuğu Akif, vicdana geldi!

CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği muhalifler, sürekli mültecileri gündemde tutarak halkı sığınmacılara karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yürütülen algı operasyonlarının ardından bir Suriyelinin suçunu tüm mültecilere yıkan bir grup dün akşam sokağa döküldü.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan provokatif olayların ardından Suriyeliler hedef haline getirildi. Bir mültecinin işlediği cinayeti tüm Suriyelilere yıkan provokatörler, evlere ve iş yerlerine saldırdı, ilçedeki araçları ters çevirdi. 

1 çocuğun öldürüldüğü kalleş saldıyı köşesine taşıyan müftü çocuğu Akif Beki, vicdana geldi.

Yıllardır AK Parti'ye saldırıp, CHP'yi iktidara taşımak isteyen Beki, "Ankara’daki dehşet gecesinden kalanlar" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yüzü gözü kan revan içinde bir Suriyeli çocuğun iç parçalayıcı fotoğrafı...

Dehşet içinde birbirine sarılan el kadar çocukların yüzündeki korku ve bir şey yapamamanın katlanılmaz utancı...

Ailece sindikleri odada, lincin geçmesini bekleyen sığınmacıların dayanılmaz çaresizliği...

Vandallar karıştırmasın, yanlışlıkla kendi evleri de taşlanmasın, dükkanları yağmalanmasın diye camlarına bayrak asanlar...

Kendi canlarının derdine düşmekten komşularına nasıl yardım edeceklerini bilemeyenler ve belki de bunu zaten düşünmeyenler...

Tekbir sesleriyle saldıran gözü dönmüş güruhun barbarlığı karşısında, elden bir şey gelmemesinin verdiği karışık duygular...

Fethe çıkmış, zafer kazanmış, mahalleyi düşman işgalinden kurtarmış edasıyla gece yarısı sokakta İstiklal Marşı okuyan kalabalık...

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Yorumlar

barış pınarı

Ne müftüsü olsa olsa ..
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5-6 EYLUL OLAYLARI GIBI HORMONLU VE DERİN OZEL HARP OPERASYONU

.....
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