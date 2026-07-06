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Turizmin göbeğinde yeni keşif! Meğer bunca zamandır göz önündeymiş! Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı Hasdal-İstanbul Havalimanı ilk adımdı: Akıllı Koridor şimdi Ankara yolunda Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak! Fedakar öğretmenler tatile çıkmadı Okulda boya badana tadilat seferberliği Belalarını arıyorlar: Türkiye burada arama yapamaz, bizden izin almak zorundalar Anadolu’nun gizli Barcelona’sı! 113 yıllık köyün sıra dışı özelliği dikkat çekiyor Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede
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Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına günlük hayatta kullanılabilecek özel tasarımlı 5 liralık madeni hatıra parası bastı. Tura yüzünde NATO amblemi ile Külliye görseli taşıyan paranın toplamda 500 bin adet üretilerek dolaşıma sunulması planlanıyor.

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Foto - Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.

#2
Foto - Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, NATO zirvelerinin ilk resmi toplantısı 1957 yılında Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirildi. İttifakın 36. Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor.

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Foto - Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

Zirve, ittifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ortak güvenlik, istişare ve işbirliği gündemi çerçevesinde bir araya getirirken Türkiye tarih boyunca farklı medeniyetler arasında kurduğu köprüler ve yürüttüğü diplomatik girişimlerle uluslararası işbirliği ve diyaloğa önemli katkılar sunuyor. Stratejik konumu, köklü devlet geleneği ve müttefikleriyle geliştirdiği işbirliği anlayışı doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik çok taraflı çabalarda etkin rol üstlenmeye devam eden Türkiye, bu zirvede NATO liderlerini ağırlayarak barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesine yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı.

#4
Foto - Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.

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Foto - Ankara'daki tarihi zirve için özel adım: Darphane’den NATO logolu 5 lira basıldı

İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Uygulamayla, 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği tedavüldeki özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor.

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