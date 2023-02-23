Müftülükten depremzede çocuklara ilişkin açıklama! İddialar yalanlandı
Sakarya Müftülüğü, depremlerden etkilenen bölgelerden şehre gelen 9 çocuğun Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müftülük kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını bildirdi.
Sakarya Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden şehre gelen 9 çocuğun Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müftülük kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını duyurdu.
Müftülükten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğinin iddia edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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