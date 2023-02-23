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Gündem Müftülükten depremzede çocuklara ilişkin açıklama! İddialar yalanlandı
Gündem

Müftülükten depremzede çocuklara ilişkin açıklama! İddialar yalanlandı

Sakarya Müftülüğü, depremlerden etkilenen bölgelerden şehre gelen 9 çocuğun Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müftülük kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 23:28:00 -
Müftülükten depremzede çocuklara ilişkin açıklama! İddialar yalanlandı

Sakarya Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden şehre gelen 9 çocuğun Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müftülük kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını duyurdu.

Müftülükten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğinin iddia edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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