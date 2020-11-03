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Aktüel Müftü yardımcısı 45 yıl biriktirdiği kitapları İslami İlimler Fakültesine bağışladı
Aktüel

Müftü yardımcısı 45 yıl biriktirdiği kitapları İslami İlimler Fakültesine bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:41:19 -
Müftü yardımcısı 45 yıl biriktirdiği kitapları İslami İlimler Fakültesine bağışladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantürk, 45 yıllık meslek hayatında biriktirdiği kitapları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine bağışladı.

Bağış nedeniyle fakülte kütüphanesinde düzenlenen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin İpek, Arslantürk'e teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Hasan Hüseyin Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1975 yılından itibaren meslek yaşamında biriktirdiği kitaplarını, 3 yıl önce eğitime başlayan İslami İlimler Fakültesine bağışlayarak öğrencilere katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Kitapların arasında ansiklopediler, fıkıh, tefsir, ilmihal, İslam tarihi kitapları, Kur'an-ı Kerim mealleri bulunduğunu dile getiren Arslantürk, ocak ayında emekli olacağını da belirtti.

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