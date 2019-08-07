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Müftü Keskin’den kurban bağışı

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Türk Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
Müftü Keskin’den kurban bağışı

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Türk Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.


Müftü Keskin, kurbanını vekâlet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine bağışladı. Keskin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında kurbanını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV’ye bağışta bulunmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
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