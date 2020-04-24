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Gündem

Müftü atamaları Resmi Gazete il müftü atama görevden alma kararları

Son dakika Resmi Gazete atama kararları haberleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanana atanan ve görevden alınma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı. İşte ataması yapılan iller ve il müftü atama sonuçları.

2020-04-24 09:40:00 - 2020-04-24 09:41:13
Müftü atamaları Resmi Gazete il müftü atama görevden alma kararları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu atanırken, Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.

Durmuş Ayvaz kimdir? Amasya müftüsü kim oldu?
Durmuş Ayvaz kimdir? Amasya müftüsü kim oldu?

Gündem

Durmuş Ayvaz kimdir? Amasya müftüsü kim oldu?

Şükrü Kabukçu kimdir? Çanakkale müftüsü kim oldu?
Şükrü Kabukçu kimdir? Çanakkale müftüsü kim oldu?

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Şükrü Kabukçu kimdir? Çanakkale müftüsü kim oldu?

 

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