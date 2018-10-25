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Müftü atamaları atanan il müftüleri listesi 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni bir kararname yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Çorum, Muğla ve Kilis Müftüleri görevden alındı. Sakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu il Müftülüklerine de atama yapıldı. PekiSakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu müftüsü kim oldu?

25 Ekim 2018 Perşembe 09:40
Müftü atamaları atanan il müftüleri listesi 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni bir kararname yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Çorum, Muğla ve Kilis Müftüleri görevden alındı. Sakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu il Müftülüklerine de atama yapıldı. PekiSakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu müftüsü kim oldu?

Sakarya İl Müftülüğüne Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık getirildi. Muğla İl Müftülüğüne İbrahim Öcüt, Kilis İl Müftülüğüne Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa İl Müftülüğüne Mehmet Taştan ve Kastamonu İl Müftülüğüne Ahmet Süzen getirildi.

Görevden alınan müftü isimleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe görevlerinden alındı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:40
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Kastamonu
  4. Çorum
  5. Sakarya müftüsü
  6. Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak
  7. kilis müftüsü
  8. kastamonu müftüsü
  9. yeni atanan ilçe müftüleri listesi 2018
  10. yeni müftü atamaları 2018
  11. yeni ilçe müftü atamaları 2018
  12. il müftü atamaları 2018
  13. ilçe müftüleri atamaları 2018
  14. 4. ilçe müftü atamaları 2018
  15. 100 ilçe müftüsü
  16. müftü atama sonuçları

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