Müftü atamaları atanan il müftüleri listesi 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni bir kararname yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Çorum, Muğla ve Kilis Müftüleri görevden alındı. Sakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu il Müftülüklerine de atama yapıldı. PekiSakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu müftüsü kim oldu?

Sakarya İl Müftülüğüne Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık getirildi. Muğla İl Müftülüğüne İbrahim Öcüt, Kilis İl Müftülüğüne Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa İl Müftülüğüne Mehmet Taştan ve Kastamonu İl Müftülüğüne Ahmet Süzen getirildi.

Görevden alınan müftü isimleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe görevlerinden alındı.