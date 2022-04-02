Müfteri Çiğdem Toker, Karamollaoğlu’nun gözünü açar mı acaba?

Sözcü'de köşe karalayan CHP yandaşı Çiğdem Toker, Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı hakkında yolsuzluk iftirası attı. Mahkeme ifadelerin gerçekliği yansıtmadığını ortaya koydu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Toker'in sözleri üzerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Tarih: 28 Ocak 2019.

Mahalli seçimler henüz yapılmamış.

Ancak CHP’nin adayı olarak Ekrem İmamoğlu açıklanmış..

Hatta..

Kandil, “Aday çıkartmıyoruz” demiş..

İyi Parti de peşine takılmış..

“Biz de aday çıkartmıyoruz” demiş..

“Seçmen AK Parti’yi cezalandırdı” vesair söylemlerine aldanmayın..

İstanbul’da, CHP’li adaya..

Hem HDP’liler..

“Faşistler” diye suçladıkları İyi Partililerle birlikte..

Hem de İyi Partililer, “PKK’lılar” diye suçladıkları HDP’lilerle birlikte oy vermişler..

Yani seçmeni aldatarak, bir oldu bitti ile bu riyakarlığı yaparak.. Büyük bir kirli ittifaka imza atmışlar..

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