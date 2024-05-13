Müfredattan Fulbright sistemi atılsın

Buğra Kardan İstanbul

Gençleri alkole, çocukları şiddete yönelten, zinacıları ve sapkınları koruyup kollayan CHP kafası nesilleri kimliksizleştiriyor. Toplum ve aile yapısını dinamitlemeye girişen, okullarda LGBT propagandası yapan, ‘Hababam Sınıfı’ anlayışıyla yeni kuşakları avareleştirmeye teşebbüs eden bu kafa büyük tahribata yol açıyor. Dinini ve tarihini bilmeyen, ecdadına yabancı olan, hak hukuk tanımayan, kibir budalası, alkolik bir nesil yetiştirmek için elinden geleni yapan azgın azınlık infial uyandırıyor.

Eğitimde Gladio varlığı

Akit’e konuşan araştırmacı Mustafa Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: “CHP zihniyeti büyük yıkıma neden oluyor. Bu zihniyet çocukları yalana dolana, kibre, şiddete itiyor. Nesillerde edep, terbiye bırakmıyor. Gençleri alkol almaya, fuhuş yapmaya teşvik ediyor. Toplumu ve eğitimi yozlaştıran Fulbright sisteminin (ABD bursunu da içeren anlaşma) İsmet İnönü’nün döneminde geldiği mutlak. Fulbright sistemini terk etmek gerek. Eğitimde Gladio varlığını devam ettiriyor. Ordu ve emniyette Gladio’nun esamisi okunmuyor ama eğitimde öyle mi? Öyle değil. Onun için her yerde ‘Eğitimde Fulbright sistemi tarih olmalı’ diyoruz. Müfredatı yenilemeliyiz, dini ve ahlâki eğitime önem vermeliyiz. Gençleri yanlışa, ‘Hababam Sınıfı’ örneğinde olduğu gibi lay lay loma sevk etmemeliyiz. Çocukları alkol bağımlılığından, LGBT belasından korumalıyız. İnancımızda madde bağımlılığına, sapkınlığa, ahlâk dışılığa yer yoktur. Bunu Erbakan Hoca Milli Görüş olarak anardı. Bu görüşle, güçlü dini ve ahlâki eğitimle yola devam etmeliyiz. Hükümetin savunma, enerji ve bayındırlık alanında elde ettiği başarıyı eğitimde de yakalaması. Onun için de müfredat yerlileştirilmeli. Kızların ve erkeklerin ayrı ayrı eğitim görmelerine de imkân tanınmalı. Fransız okullarında da böyle bir yöntem uygulandığı akıldan çıkarılmamalı. Veliler, tevhidi müfredat yapılması için ilgililere müracaat edin. İdarecilerden dindar nesiller yetiştirilmesine talep edin.”

Veliler çok dikkatli olmalı

Eğitimci Ali Erkan Kavaklı da, şunları söyledi: “Velilerimiz çok dikkatli olmalılar. Çocuklarını ateist yapılanmalara, sapkın akımlara karşı korumalılar. Evlatlarına alkolün, zinanın zararlarını anlatmalılar. Onlara dini ve ahlâki eğitim, terbiye vermeliler. Ahlâkın, edebin temelinde din vardır. Unutulmamalı ki dini ve vicdani eğitim verilerek toplum yıkımdan kurtarılır. Gençlere okulda ve okul dışında ahlâk aşılanarak nesiller iffetli kılınır. Önemli kararlar alınmalı. Okullarda dini ve ahlâki eğitime ehemmiyet verilmeli. Çocuklarımızın dini, Allah’ın kelâmını daha iyi anlamalarının önü açılmalı. İlaveten LGS’de din kültürü ve ahlâktan 10, Türkçe ve matematikten 20’şer soru geliyor. Din kültürü ve ahlâktan da 20 soru sorulmalı. TYT ve AYT’de ise Türkçe ve matematik kadar, 40 soru sorulmalı.

Ahi gibi yetiştirilmeli

Eğitimi iyi planladığımız takdirde erdemli gençler yetiştiririz. Bu gençler de CHP zihniyetine iltifat etmez. Öbür yandan ülkemizde her sene 2.5 milyon evladımız üniversite sınavına giriyor. Sınavdan başarılı olan üçte bir üniversiteye yerleşirken üçte iki dışarıda kalıyor. Bu üçte ikiyi meslek okullarına yönlendirmeli. Meslek okullarını firmalarla çalışır hâle getirmeli. Teknik liselerde ve atölyelerde çok iyi bir mesleki eğitim verilir. Düz liseler meslek liselerine çevrilmeli. Liselerde adabı muaşeret, Türkçe kullanımı, hesap yapımının yanında meslek öğretilmeli. Ahi geleneğimiz vardır. Bu geleneğe bağlı kalarak gençlere ahlâk, edep eğitimi vermeliyiz. Mesleki eğitimi, ahi geleneğiyle bir araya getirerek gençleri erdemli kılarız. Aksi takdirde gençler yaprak gibi bir yerlere savrulup gider.”

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