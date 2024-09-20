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Gündem Müdür yardımcısına dehşeti yaşatmıştı! MEB müdürün fişini çekti
Gündem

Müdür yardımcısına dehşeti yaşatmıştı! MEB müdürün fişini çekti

Yeniakit Publisher
2024-09-20 13:02:00 -
Müdür yardımcısına dehşeti yaşatmıştı! MEB müdürün fişini çekti

Bursa'da kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı. MEB, tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilçesinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık hakkında inceleme, soruşturma başlatıldı. Okul müdürü Kırbıyık açığa alındı"

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