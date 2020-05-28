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Müdür Kıyas göreve başladı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Müdür Nurettin Kıyas görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:07:23 -
Müdür Kıyas göreve başladı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Müdür Nurettin Kıyas görevine başladı.


Adıyaman’da, 2012 yılından bu yana Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görev yapan Adil Alan’ın Adana Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanması üzerine Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü olarak Nurettin Kıyas atandı. Göreve atanan Nurettin Kıyas, görevine başlayarak tek hedeflerinin Adıyaman’ı en güzel yere getirmek olduğunu belirtti.

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