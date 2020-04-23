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Aktüel

Müdür Başyiğit’ten 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 23 Nisan’da doğan öğrencilerin doğum günlerini evlerine giderek kutladı.

2020-04-23 18:48:05 -
Müdür Başyiğit’ten 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 23 Nisan’da doğan öğrencilerin doğum günlerini evlerine giderek kutladı.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerekli kurallara uyularak gerçekleştirilen doğum günü kutlama etkinliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek ile Linyit İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Topuz yer aldı. Öğrencilerin evlerinin önünde doğum günlerini kutlayan Müdür Başyiğit, öğrencilere çeşitli doğum günü hediyeleri verdi.

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